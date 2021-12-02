عربي-دولي

طالبان: القرار الأممي سلب الأفغان حقا مشروعا

Lebanon 24
02-12-2021 | 06:00
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قالت طالبان على حسابها في "تويتر" إن قرار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة عدم منح مقعد أفغانستان حاليا للحكومة الجديدة، سلب الشعب الأفغاني حقه المشروع.

ووصفت هذا القرار بأنه "غير قائم على أساس المبادئ والعدالة لأنه سلب من الشعب الأفغاني حقه المشروع".

وأعربت طالبان في تغريدة ثانية عن أملها في أن "يتم تسليم هذا الحق في المستقبل القريب إلى ممثل الحكومة الأفغانية، حتى نتمكن من حل مشاكل الشعب الأفغاني بكفاءة وفعالية أكبر، ويمكننا أن نتعامل بشكل إيجابي مع المجتمع الدولي".
المصدر: روسيا اليوم
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