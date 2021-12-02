عربي-دولي

إليكم الدول التي أعلنت عن وصول "أوميكرون" إلى أراضيها

Lebanon 24
02-12-2021 | 07:00
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وصل متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العاليمة على أنه "مصدر للقلق"، إلى عدد كبير من الدول، بعد مرور أسبوع واحد فقط عن اكتشاف أول حالة إصابة به.

وجمهورية جنوب إفريقيا التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تسجيلها أولى حالات الإصابة بـ"أوميكرون" سجلت حتى اليوم 77 حالة بالمتغير الجديد. أما الدولتان العربيتان اللتان سجلتا إصابات بالمتحور فهما السعودية والإمارات (إصابة واحدة في كل دولة).

وبينما أعلنت أستراليا اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بـ"أوميكرون" لمواطن كان في زيارة إلى الدوحة، فإن قطر لم تعلن حتى الساعة تسجيل إصابات بالمتحور.

وفيما يلي نستعرض الدول التي أعلنت عن تسجيل إصابات بالمتحور الذي شكل مصدرا للقلق منذ الإعلان عنه، حيث يعتقد أن له قابلية على الانتشار بشكل أسرع من متغير "دلتا"، والدول هي: 

- السعودية: حالة واحدة

- الإمارات: حالة واحدة

- الولايات المتحدة الأميركية: حالة واحدة

- النمسا: حالة واحدة

- بلجيكا: حالة واحدة

- جمهورية التشيك: حالة واحدة

- إسبانيا: حالتان

- النرويج: حالتان

- البرازيل: حالتان

- اليابان: حالتان

- إسرائيل: حالتان

- السويد: 3 حالات

- نيجيريا: 3 حالات

- كوريا الجنوبية: 5 حالات

- الدنمارك: 6 حالات

- هونغ كونغ: 4 حالات

- كندا: 6 حالات

- أستراليا: 7 حالات

- فرنسا: 9 حالات

- ألمانيا: 9 حالات

- إيطاليا: 9 حالات

- البرتغال: 13 حالة

- هولندا: 16 حالة

- بوتسوانا: 19 حالة 

- المملكة المتحدة: 32 حالة

- جنوب إفريقيا: 77 حالة
المصدر: روسيا اليوم
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