20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بينيت يستعرض مع بلينكن الملف النووي الإيراني
Lebanon 24
02-12-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الملف النووي الإيراني وما يجري خلال المحادثات بين إيران والدول العظمى في فيينا.
وبحسب مكتب بينيت، فإن الأخير تطرق إلى البيان الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر خلال المحادثات، والذي يشير إلى شروع إيران في عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المائة من خلال أجهزة الطرد المركزي المتطورة الموجودة في منشآة فوردو الواقعة تحت الأرض.
واعتبر بينيت أن إيران تقدم على "ابتزاز نووي" باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وإن الرد المناسب على ذلك ينبغي أن يكون وقف المفاوضات فورا واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى.
وقال المكتب أن "بينيت وبلينكن بحثا أيضا التعامل مع متحور أوميكرون وتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية وقضية البناء في عطاروت".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
انخفاض لافت في سعر صرف الدولار
Lebanon 24
انخفاض لافت في سعر صرف الدولار
13:31 | 2021-12-01
01/12/2021 01:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه اللافت أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه اللافت أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:06 | 2021-12-02
02/12/2021 02:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها 3 من أطفالها بحادث دهس في استراليا.. إعلان غير متوقع من عائلة عبدالله اللبنانية
Lebanon 24
بعد فقدانها 3 من أطفالها بحادث دهس في استراليا.. إعلان غير متوقع من عائلة عبدالله اللبنانية
02:04 | 2021-12-02
02/12/2021 02:04:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر تشرين الثاني
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر تشرين الثاني
10:17 | 2021-12-01
01/12/2021 10:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من 17 كانون الاول... فرض قيود على حركة التجول بين هذه الساعات
Lebanon 24
إبتداءً من 17 كانون الاول... فرض قيود على حركة التجول بين هذه الساعات
10:39 | 2021-12-01
01/12/2021 10:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2021-12-02
اجتماع بين القوى السياسية الشيعية العراقية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة
08:00 | 2021-12-02
اجتماعات فيينا ستحدد مستقبل طهران.. ايران على المحك وعليها أن تقلق
07:00 | 2021-12-02
إليكم الدول التي أعلنت عن وصول "أوميكرون" إلى أراضيها
06:57 | 2021-12-02
خبيرة تفجّر مفاجأة: "أوميكرون" سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر
06:30 | 2021-12-02
عصابة تقتحم سجنا بعربة مدرعة وتحرر 9 سجناء
06:00 | 2021-12-02
طالبان: القرار الأممي سلب الأفغان حقا مشروعا
فيديو
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
02/12/2021 15:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
02/12/2021 15:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
03:00 | 2021-12-01
02/12/2021 15:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact