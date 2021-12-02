عربي-دولي

اجتماع بين القوى السياسية الشيعية العراقية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة

Lebanon 24
02-12-2021 | 08:30
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عُـقد اجتماع، صباح اليوم الخميس، بين القوى السياسية العراقية بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري.
وقال مصدر سياسي في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "اجتماع القوى السياسية الشيعية العراقية بدء بحضور زعيم التيار الصدري وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وذلك لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة".
وأوضح المصدر أن الاجتماع عقد في العاصمة بغداد داخل منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع سيناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.
المصدر: سبوتنيك
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