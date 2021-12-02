كبير المفاوضين الإيرانيين: قدمنا نصنا المقترح لأطراف مفاوضات فيينا

صرح كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني بأن طهران قدمت نصها المقترح في مفاوضات فيينا والذي يتناول مسألتي رفع "العقوبات الظالمة" والقضايا النووية، حسب وسائل إعلام إيرانية.



وقال باقري للصحفيين في فيينا: "قدمنا لهم مسودتي مقترحين … يحتاجون بالطبع لدراسة النصوص التي قدمناها لهم. إذا كانوا مستعدين لاستكمال المحادثات، فنحن في فيينا لاستكمالها".