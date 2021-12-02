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قيس سعيد في استطلاع للرأي: الأوفر حظا وبلا منازع

Lebanon 24
02-12-2021 | 09:30
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واصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الرئاسية بلا منازع، على الرغم من تسجيل تراجع نسبي.

ونقل موقع إذاعة "موزاييك" عن استطلاع أجرته ''امرود كونسيلتينغ" في تشرين الثاني المنصرم، أن الرئيس  التونسي حصل على "نسبة 79 بالمائة من نوايا التصويت، مقابل 82 بالمائة من النوايا في شهر تشرين الاول الماضي، في حين لم تتجاوز النسبة التي حصلت عليها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والتي حلت في المرتبة الثانية، الـ 5 بالمائة مسجلة تراجعا ضئيلا مقارنة بالبارومتر السياسي لشهر أكتوبر (6 بالمائة)".

وأفيد بأن الصافي سعيد، حافظ "على المرتبة الثالثة بـ 4 بالمائة، فيما كانت المرتبة الرابعة من نصيب رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي بـ 3 بالمائة، ويليه وزير الصحة السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي (2 بالمائة)".

وأظهر هذا الاستطلاع حصول "كل من محمد عبو وعبد الفتاح مورو وفاضل عبد الكافي ونبيل القروي على نسبة 1 بالمائة من الأصوات".

وكان هذا الاستطلاع للرأي أجري "خلال الفترة المتراوحة بين 26 و30 تشرين الثاني 2021 بالشراكة بين امرود كونسلتينغ وقناة التاسعة وموقع بزنس نيوز، وشمل عينة من 1150 شخصا ينتمون إلى جميع ولايات الجمهورية (المدن والأرياف)"، فيما أفيد بأن أعمار المشاركين في الاستطلاع "تراوحت ما بين 18 سنة فما فوق، وهم ينتمون إلى كل أطياف المجتمع من حيث التركيبة الديموغرافية".
المصدر: روسيا اليوم
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