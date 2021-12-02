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الاتحاد الأوروبي يطلب من موظفيه مغادرة إثيوبيا

Lebanon 24
02-12-2021 | 11:00
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طلب الاتحاد الأوروبي الخميس من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالي، إنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، حسبما نقلت "فرانس برس".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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