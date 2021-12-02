عربي-دولي

بتسع رصاصات... شرطي أميركي يقتل ستينيا على كرسي متحرك!

Lebanon 24
02-12-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-892788-637740621735544545.jpg
Doc-P-892788-637740621735544545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أردى شرطي في ولاية أريزونا الأميركية مقعدا على كرسي متحرك بتسع رصاصات بعدما اشتبه بتورطه بسرقة متجر، ورفض القتيل الامتثال لأوامره.

وأعلن قائد شرطة مدينة "توسون" في الولاية أنه باشر تدابير تسريح الشرطي راين ريمنغتون، ونشر تسجيلات فيديو للواقعة.

وفي مؤتمر صحفي، أعرب قائد الشرطة كريس ماغنوس، عن "قلقه البالغ" إزاء سلوك الشرطي، وقال إن "استخدامه الفتاك للقوة في هذه الواقعة هو انتهاك صريح لقواعد خدمتنا".

والشرطي لم يكن في الخدمة مساء الاثنين حين وقعت الأحداث، لكنه كان في المتجر لحظة وقوع السرقة.

وكان موظف في "سوبرماركت وولمارت" قد أبلغ الشرطي بأن شخصا على كرسي نقال سرق صندوق أدوات من المتجر، وقال الموظف إنه طلب من القتيل ريتشارد لي ريتشاردز (61 عاما) إبراز إيصال الشراء، لكن الأخير أخرج، بحسب الموظف، سكينا وهدده به قائلا: "هذا هو إيصالك" قبل أن يتجه نحو المخرج.

وحسب قائد الشرطة فإن الشرطي أمر القتيل مرارا بالتوقف وبإلقاء السكين لكن الأخير تجاهله وخرج من السوبرماركت وعبر المرآب متجها إلى متجر مقابل.

وأضاف قائد الشرطة: "عندما رفض ريتشاردز التوقف أطلق العنصر ريمنغتون تسع رصاصات أصابته في ظهره وجنبه".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-12-02
15:00 | 2021-12-02
14:30 | 2021-12-02
13:30 | 2021-12-02
13:00 | 2021-12-02
12:10 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website