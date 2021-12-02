لافروف لبلينكن: إقحام أوكرانيا في الألعاب الجيوسياسية الأميركية ستترتب عليه عواقب وخيمة

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن أن جرّ أوكرانيا وإقحامها باللعب الجيوسياسية الأميركية، ستترتب عليه عواقب وخيمة.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزيرين على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم اليوم الخميس: "تم التأكيد على أن تجاهل مخاوف روسيا المشروعة، ودفع أوكرانيا إلى الألعاب الجيوسياسية الأميركية على خلفية انتشار قوات الناتو على تخوم حدودنا، ستكون له عواقب وخيمة، وسيجبرنا على إجراءات جوابية لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي".وأضاف البيان: "البديل عن ذلك يكمن في إرساء ضمانات أمنية مستدامة على حدود روسيا والغرب، في إطار مطلب إلزامي" ومشروع لروسيا.