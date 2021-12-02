لوكاشينكو يؤكد وجود "بحر" من القبور المجهولة للمهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية



وقال الرئيس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "يوجد بالفعل "بحر" من القبور المجهولة في الغابات، ومن يدفن هؤلاء الناس؟ حيث تم فرض حالة الطوارئ ،ولا يُسمح لأحد بالاقتراب".

وتابع: "أولئك الذين يموتون في الغابات البولندية هم بشر، هناك جثث ملقاة والبولنديون المهتمون يبحثون عن هؤلاء الأشخاص في الغابات ويدفنونهم ومن هنا تظهر القبور المجهولة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس بيلاروسي أن أسباب الأزمة مع المهاجرين على الحدود، هي رفض الاتحاد الأوروبي بناء مخيمات للاجئين، إضافة إلى العقوبات. أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن أعدادًا كبيرة من القبور المجهولة للمهاجرين توجد على الحدود البولندية البيلاروسية بسبب أزمة الهجرة الحالية، لكن السلطات البولندية تخفي هذه المعلومات.وقال الرئيس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "يوجد بالفعل "بحر" من القبور المجهولة في الغابات، ومن يدفن هؤلاء الناس؟ حيث تم فرض حالة الطوارئ ،ولا يُسمح لأحد بالاقتراب".وتابع: "أولئك الذين يموتون في الغابات البولندية هم بشر، هناك جثث ملقاة والبولنديون المهتمون يبحثون عن هؤلاء الأشخاص في الغابات ويدفنونهم ومن هنا تظهر القبور المجهولة".وفي وقت سابق، أكد الرئيس بيلاروسي أن أسباب الأزمة مع المهاجرين على الحدود، هي رفض الاتحاد الأوروبي بناء مخيمات للاجئين، إضافة إلى العقوبات.

وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، منذ عدة أيام، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.

وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.

من جانبها، نفت سلطات بيلاروسيا هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسرًا.