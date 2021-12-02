عربي-دولي

الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروسيا

Lebanon 24
02-12-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-892803-637740645290957754.jpg
Doc-P-892803-637740645290957754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروسيا.

وأشارت وزارة الخزانة الاميركية، إلى أنه "وفقا للقائمة المرفقة، ضمت القيود الجديدة 20 فردا و12 منظمة وثلاث طائرات".

وتابعت: "تشمل قائمة العقوبات الأميركية رجل الأعمال ديمتري لوكاشينكو والنجل الأوسط لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو".

وأضافت: "شملت العقوبات أيضا، شركة (البوتاس) البيلاروسية ونادي الرئيس الرياضي".

وحظرت وزارة الخزانة الأمريكية، على المواطنين الأميركيين التعامل مع الالتزامات السيادية لبيلاروسيا، الصادرة اعتبارا من الثاني من كانون الاول الجاري، ولمدة لا تزيد عن 90 يوما.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-12-02
15:00 | 2021-12-02
14:30 | 2021-12-02
13:00 | 2021-12-02
12:30 | 2021-12-02
12:10 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website