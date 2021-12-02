الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروسيا.وأشارت وزارة الخزانة الاميركية، إلى أنه "وفقا للقائمة المرفقة، ضمت القيود الجديدة 20 فردا و12 منظمة وثلاث طائرات".وتابعت: "تشمل قائمة العقوبات الأميركية رجل الأعمال ديمتري لوكاشينكو والنجل الأوسط لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو".وأضافت: "شملت العقوبات أيضا، شركة (البوتاس) البيلاروسية ونادي الرئيس الرياضي".وحظرت وزارة الخزانة الأمريكية، على المواطنين الأميركيين التعامل مع الالتزامات السيادية لبيلاروسيا، الصادرة اعتبارا من الثاني من كانون الاول الجاري، ولمدة لا تزيد عن 90 يوما.