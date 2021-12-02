عربي-دولي

المركزي السوري يشارك في مؤتمر دولي في الخليج

Lebanon 24
02-12-2021 | 15:00
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شارك وفد من سوريا في المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" الذي بدأ في العاصمة البحرينية المنامة أمس.

وترأس الوفد السوري حاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمه.

وأشار المركزي السوري في بيان إلى أهمية المشاركة السورية بهذا المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين بعد إثبات التطور الذي حققته المصارف الإسلامية في سوريا خلال فترة عملها المستمرة لما يزيد عن أربعة عشر عاما.

وتعتبر "الأيوفي" من أبرز المنظمات الدولية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية إضافة لما أظهره المنظمون من الترحيب العربي بعودة سوريا للمشاركات الفعالة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية والعربية.
المصدر: روسيا اليوم
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