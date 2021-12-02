الادعاء الألماني يطالب بالسجن المؤبد بحق ضابط سوري سابق

طالب الادعاء العام في ألمانيا، الخميس، بالسجن المؤبد بحق ضابط سابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري، في قضية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وتعد هذه المحاكمة سابقة عالمية في محاسبة النظام السوري على جرائم التعذيب.ويواجه، أنور رسلان، 58 عاما، تهما بالإشراف على قتل 58 شخصا وتعذيب 4000 آخرين في مركز الخطيب للاحتجاز، الواقع في العاصمة السورية، دمشق، خلال الفترة الممتدة ما بين 29 نيسان 2011 وحتى 7 أيلول 2012.وكان رسلان قد طلب اللجوء إلى ألمانيا، بعد انشقاقه عن النظام السوري في عام 2012.وتنظر ألمانيا حاليا في أكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن منظمة حقوق الإنسان (ريدريس).عندما فتحت ألمانيا أبوابها أمام اللاجئين عام 2015، وصل عدد كبير من الفارين من أهوال الحرب في سوريا. وكان من بين هؤلاء شهود وضحايا بالإضافة إلى بعض الجناة.وقال أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: "هناك الكثير من الناس الذين يطالبون بالعدالة"، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، في آذار الماضي.