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عربي-دولي
الادعاء الألماني يطالب بالسجن المؤبد بحق ضابط سوري سابق
Lebanon 24
02-12-2021
|
15:30
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طالب الادعاء العام في ألمانيا، الخميس، بالسجن المؤبد بحق ضابط سابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري، في قضية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتعد هذه المحاكمة سابقة عالمية في محاسبة النظام السوري على جرائم التعذيب.
ويواجه، أنور رسلان، 58 عاما، تهما بالإشراف على قتل 58 شخصا وتعذيب 4000 آخرين في مركز الخطيب للاحتجاز، الواقع في العاصمة السورية، دمشق، خلال الفترة الممتدة ما بين 29 نيسان 2011 وحتى 7 أيلول 2012.
وكان رسلان قد طلب اللجوء إلى ألمانيا، بعد انشقاقه عن النظام السوري في عام 2012.
وتنظر ألمانيا حاليا في أكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن منظمة حقوق الإنسان (ريدريس).
عندما فتحت ألمانيا أبوابها أمام اللاجئين عام 2015، وصل عدد كبير من الفارين من أهوال الحرب في سوريا. وكان من بين هؤلاء شهود وضحايا بالإضافة إلى بعض الجناة.
وقال أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: "هناك الكثير من الناس الذين يطالبون بالعدالة"، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، في آذار الماضي.
وكان ممن طالب بالعدالة محامي حقوق الإنسان السوري أنور البني. ففي 2014، قال إنه تعرف على رجل في مركز اللجوء الخاص به في برلين، مؤكدا أنه الشخص الذي اعتقله قبل سنوات عديدة في دمشق.
وأشارت واشنطن بوست إلى رسلان الذي يُزعم أنه كان رئيسا للتحقيقات في المخابرات العامة السورية، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتضمن جرائم اغتصاب واعتداء جنسي. وهو يُحاكم الآن في مدينة كوبلنز الألمانية.
وأواخر الشهر الماضي، قضت السلطات الألمانية بسجن إياد الغريب، ضابط مخابرات سوري، 4 سنوات ونصف.
المصدر: الحرة
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