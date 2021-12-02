فرنسا.. مسلح يرتدي ملابس النينجا يصيب شرطيتين بجروح في مدينة تشيربورغ

قالت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم الخميس، إن مسلحا يرتدي ملابس النينجا نفذ هجوما بسيف وأصاب شرطيتين بجروح في مدينة تشيربورغ.



وأفادت بأن قوات الأمن أطلقت النار على الرجل المسلح وأصابته.



وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية أن الهجوم لا يحمل أي نزعة إرهابية إلى حد الآن.