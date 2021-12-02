ناقشا ملف إيران و"النشاط الإستيطاني".. مكالمة تجمع بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي

أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تطرقا فيها إلى عدة قضايا على رأسها المفاوضات النووية مع إيران والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين.وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن المسؤولين "ناقشا قضايا أمنية إقليمية، بما فيها إيران والمحادثات الجارية في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني والتحدي العالمي الذي يطرحه كوفيد-19".وشدد بلينكن على ضرورة أن "تمتنع إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤجج التوتر وتقوض جهود دفع حل الدولتين بما في ذلك دفع النشاط الاستيطاني"، وفقا للبيان.