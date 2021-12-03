عربي-دولي

الولايات المتحدة تتجنب شلل المؤسسات الفدرالية قبل يوم واحد من انتهاء المهلة

Lebanon 24
03-12-2021 | 01:00
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تبنى الكونغرس الأميركي، الخميس، ميزانية موقتة لتجنب شلل الخدمات الفيدرالية بحلول نهاية الأسبوع.

وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية 69 صوتا مقابل 28 مشروع قانون يمدد الميزانية الحالية حتى 18 فبراير، بعد ساعات على تبنيه في مجلس النواب، على أن يحال الآن إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن لتوقيعه.

وكان أمام المشرعين يوم ونصف يوم فقط للاتفاق على ميزانية جديدة، تجنبا لنفاد موارد الدولة الفيدرالية وإحالة مئات آلاف الموظفين على البطالة الفنية.

واتفق المشرعون على نص يمدد الميزانية الحالية للحكومة بعد مفاوضات طويلة. غير أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين، معظمهم قريبون جدا من الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، كانوا يرفضون التصويت لصالحه بحجة أنه سيساعد في تمويل تطبيق إلزامية التطعيم التي يعارضونها.

وتتركز المعارضة على مرسوم وقعه بايدن ينص على ضرورة تطعيم موظفي الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل، والذي طعنوا فيه أمام القضاء.

وانتقدت رئيسة البرلمان الديموقراطية، نانسي بيلوسي، هؤلاء المشرعين الجمهوريين، قائلة إن "من الغباء أن يقول المعارضون للعلم والتطعيم إنهم سيوقفون الحكومة الفيدرالية بسبب ذلك".

من جهته، قال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر الخميس قبل التصويت "يبدو أن الخلاف بين الجمهوريين" يمكن أن يؤدي إلى شلل "غير ضروري وخطر" للحكومة الأميركية.
المصدر: الحرة
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