ولاية نيويورك تسجل 5 إصابات بالمتحورة "أوميكرون"

سجلت ولاية نيويورك خمس إصابات مؤكدة بالمتحورة أوميكرون وفق ما أعلنت الحاكمة كاثي هوكول، الخميس، طالبة من مواطنيها الإقبال على التطعيم وتجنب الهلع.وكتبت حاكمة الولاية التي تضم زهاء 20 مليون نسمة، على تويتر "لا داعي للقلق. علمنا أن هذه المتحورة ستصل، ولدينا الأدوات لوقف انتشار" جائحة كوفيد-19. أضافت "لقحوا انفسكم. تلقوا جرعتكم المعززة. ضعوا كماماتكم".وتأكدت إصابة أولى بالمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة لدى وافد من جنوب أفريقيا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأميركية، الأربعاء.ورصدت الإصابة السلطات الصحية في كاليفورنيا وسان فرانسيسكو وأكدّتها المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.وقالت المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان إن هذا الشخص خضع لفحص في كاليفورنيا وجاءت نتيجته إيجابية. وأضافت أنه "ملقّح بشكل كامل وكانت تظهر عليه أعراض خفيفة في طور التحسّن".وتعتزم الولايات المتحدة زيادة الفحوص وتشديد مقتضيات الحجر للمسافرين الوافدين من خارج البلاد، بما في ذلك الخضوع لفحص كشف الإصابة قبل يوم واحد من المغادرة، وفق ما أعلنت الأربعاء المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.وكانت أول إصابة بـ"أوميكرون" التي صنّفتها منظمة الصحة العالمية بأنها متحوّرة مثيرة للقلق، قد رُصدت في جنوب أفريقيا.وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن احتمال انتشار أوميكرون في العالم "مرتفع"وتقر بأن معلومات كثيرة ما زالت مجهولة عنها مثل شدة العدوى وفعالية اللقاحات الموجودة ضدها وشدة الأعراض.