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عربي-دولي
مقتل 8 من البيشمركة و3 مدنيين بهجوم لداعش
Lebanon 24
03-12-2021
|
05:30
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شنت عناصر تابعة لتنظيم داعش، مساء الخميس، هجوماً على إحدى القرى التابعة لقضاء مخمور التابعة لمحافظة نينوى، ما أسفر عن 8 قتلى من عناصر البيشمركة وثلاثة مواطنين أشقاء.
وحسب بيان لوزارة البيشمركة ، فإن عناصر داعش هاجموا قرية خدر جيجة وقتلوا وأصابوا عددا من المواطنين مما دفع بقوات البيشمركة إلى نجدة سكان القرية ودخلت في اشتباكات مع عناصر داعش ما أسفر عن مقتل عناصر من البيشمركة وثلاثة مدنيين وهم أخوة أشقاء.
وأشارت مصادر في قوات البيشمركة أن قوة توجهت إلى القرية لمساعدة سكانها وفي الطريق انفجرت بسيارتهم عبوة ناسفة زرعها عناصر داعش ما أسفر عن مقتل سبعة من قوات البيشمركة بينهم اثنان برتب عالية.
وحسب المصادر وصلت الحصيلة النهائية لغاية الآن إلى مقتل ثمانية من قوات البيشمركة وثلاثة مدنيين.
المصدر: الحرة
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