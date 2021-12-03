"CNBC": متحور" أوميكرون" كان متواجداً في بلدان أخرى قبل جنوب أفريقيا

مع ظهور المزيد من حالات متحور كورونا الجديد "أوميكرون" في العالم، يقول الخبراء إنه من المحتمل أن هذا المتحور، الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، كان قد انتشر بالفعل منذ بعض الوقت. قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن 23 دولة على الأقل من خمس دول من أقاليم منظمة الصحة العالمية الست أبلغت الآن عن حالات من الأوميكرون، "ونتوقع أن يرتفع هذا العدد".وبحسب شبكة CNBC الأميركية، "أصبحت الولايات المتحدة الدولة الرابعة والعشرين التي أكدت أول حالة إصابة بالأوميكرون. والدول الأخرى التي صرحت عن تواجد هذا المتحور داخل أراضيها هي المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك وأستراليا وكندا وهونغ كونغ وعدد من البلدان في جنوب إفريقيا. استجابت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، لأنباء انتشار هذا المتحور الأسبوع الماضي من خلال تعليق الرحلات الجوية من دول جنوب إفريقيا مؤقتًا، أو فرض إجراءات حجر صحي صارمة على أي شخص يصل من المنطقة".وتابعت الشبكة، "تم الإبلاغ عن متحور "أوميكرون"، أو B.1.1.529 كما هو معروف رسميًا، لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية من جنوب إفريقيا في 24 تشرين الثاني. ويعود تاريخ أول عينة معروفة إلى تاريخ التاسع من الشهر عينه. ولكن هناك الآن علامات متزايدة على أن البديل كان متواجداً في بلدان أخرى قبل أن تنبه السلطات الصحية في جنوب إفريقيا العالم إلى وجوده. فهناك عدد متزايد من الحالات التي يتم اكتشافها في بلدان لم تستقبل مسافرين من أفريقيا، مما يشير إلى حدوث انتقال مجتمعي. على سبيل المثال، يوم الثلاثاء، أكدت هولندا أنها حددت متحور "أوميكرون" في عينيتي اختبار تمت دراستهما في البلاد بين 19 و23 تشرين الأول، وذلك قبل أن يتم الإبلاغ عن البديل لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا ودخول حظر السفر حيز التنفيذ. وظن في البداية أن رحلتين وصلتا أمستردام من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي قد جلبتا أولى حالات الإصابة بأوميكرون إلى البلاد (هناك الآن 14 حالة مؤكدة إجمالاً). قالت الدكتورة أنجيليك كويتزي، رئيسة الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا والطبيبة التي دقت ناقوس الخطر لأول مرة بشأن أحد المتغيرات المحتملة، لشبكة "بي بي سي" البريطانية يوم الأحد، أنها قامت بهذه الخطوة بعد أن لاحظت أن المرضى في حوالي 18 تشرين الثاني بدأوا يعانون من "أعراض غير عادية" تختلف قليلاً عن تلك المرتبطة بمتحور "دلتا"، وهو أكثر سلالات الفيروس ضراوة حتى الآن".في مؤتمر صحفي عقده مكتب أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس، قال الخبراء الإقليميون في وكالة الأمم المتحدة لشبكة "سي أن بي سي" إن أصل متحور "أوميكرون" غير معروف، وانتقدوا إجراءات السفر التقييدية المفروضة على دول جنوب إفريقيا. قال الدكتور عبد السلام جويي، مدير الطوارئ الإقليمي في مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، للشبكة يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي: "نظام المراقبة الخاص بنا في العالم العالمي ليس مثاليًا بعد". وتابع قائلاً: "عندما نكتشف متغيرًا أو فيروسًا ... عادة ما نكتشفه بعد أسابيع من بدء تطوره. الشيء الوحيد الذي نتأكد منه، عندما تكتشف دولة ما فيروسًا، هو أن نظام المراقبة في ذلك البلد جيد. هذا ما حدث في جنوب إفريقيا". وأضاف أنه "ليس من غير المتوقع" اكتشاف حالات الآن في أوروبا. وتابع قائلاً: "فقط من خلال التحقيقات التي يتم إجراؤها سنعرف المزيد عن أصول هذا الفيروس". وقال زميله، الدكتور نيكسي جوميد مويليتسي، كبير علماء الفيروسات في مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، للشبكة عينها إن عدد البلدان التي أبلغت عن متغير "أوميكرون" يتزايد يوميًا. وتابع: "يبدو أن غالبية هذه البلدان التي تقدم تقاريرها الآن.. تأتي من الخارج وليس هنا في إفريقيا، لذلك لا نعرف من أين بدأ ونحتاج إلى أدلة علمية جيدة جدًا لدراسة التطور الجزيئي لمتحور بشكل أكبر". وبحسب الشببكة، "يميل الخبراء المقيمون في أوروبا إلى الاتفاق على أنه من المحتمل أن أوميكرون كان منتشراً لفترة أطول، وعلى نطاق أوسع، مما كان يعتقد في البداية". وقال موريتز كريمر، الباحث الرئيسي في برنامج أكسفورد مارتن للجينوميات الوبائية في جامعة أكسفورد، لشبكة "سي أن بي سي" يوم الخميس، "لا يزال أصل "أوميكرون" غير معروف، بالإضافة إلى المكان الذي انتشر فيه لأول مرة". وأشار إلى أن "هذا يرجع جزئيًا إلى محدودية تغطية التسلسل والمراقبة في بعض البلدان"، مضيفًا أن جنوب إفريقيا لديها نظام راسخ لمراقبة الجينوم. قال كريمر: "أنا شخصياً لا أعتقد أنه كان هناك انتشار واسع النطاق و لم يتم اكتشافه لفترة طويلة جدًا". لكنه أضاف أنه يتوقع أن يكون عدد البلدان التي لديها انتقال مستورد ومحلي للأوميكرون أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه.وبحسب الشبكة، " يتوقع الخبراء على نطاق واسع أن ينتشر هذا المتحور بسرعة بالنظر إلى المؤشرات المبكرة من جنوب إفريقيا، حيث ينتمي 74 ٪ من جينومات الفيروس التي تم تسلسلها في الشهر الماضي إلى المتحور الجديد. قال لورنس يونغ، أستاذ علم الأورام الجزيئي في جامعة وارويك، للشبكة يوم الأربعاء أنه "ليس من المستغرب أن يكون "أوميكرون" قد انتشر على نطاق أوسع ولمدة أطول مما تم الإبلاغ عنه سابقًا." وتابع: " بمجرد تحديد المتغير، لا سيما المتغير المحتمل أن يكون أكثر عدوى، سيكون قد انتشر إلى ما هو أبعد من الحالات والبلدان الأصلية القليلة. هذه هي طبيعة الأمراض المعدية في عالم يشيع فيه السفر الدولي". تكهن بعض علماء الأوبئة بأن متحور "أوميكرون" يمكن أن يبدأ في الانتشار دوليًا في نهاية شهر تشرين الأول تقريبًا، وهي فرضية اتفق عليها خبراء آخرون تحدثت إليهم الشبكة".