عربي-دولي

"أكبر انتشار لأوميكرون في العالم" يُشتبه في حدوثه بعد حفلة لعيد الميلاد!

Lebanon 24
03-12-2021 | 05:29
A-
A+
Doc-P-893062-637741317840450657.jpg
Doc-P-893062-637741317840450657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب ما يصل إلى 60 شخصا بـ "كوفيد-19" في حفل لعيد الميلاد وُصف بالكبير في النرويج، حضره الوافدون حديثا من جنوب إفريقيا.

وقال خبراء طبيون إنهم يخشون أن السبب قد يكون متحوّر أوميكرون الجديد ذو الطفرات الفائقة.

وإذا ما أُكّد تشخيص أوميكرون، فسيكون ذلك أكبر انتشار لمتحوّر فيروس كورونا الجديد في العالم حتى الآن. واجتمع حوالي 120 موظفا في Scatec، وهي شركة للطاقة المتجددة، في حفلة عيد الميلاد في مطعم وبار Louise في العاصمة النرويجية أوسلو يوم الجمعة الماضي.

وأفادت NRK أمس الخميس أن أحد الضيوف عاد لتوه من جنوب إفريقيا، حيث اكتُشف متحوّر أميكرون مؤخرا. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الشخص مصابا بعدوى أوميكرون أو "المريض صفر" في الحالات المتعلقة بحفلة عيد الميلاد.

وبحسبما ورد، شارك الموظفون في غرفة مغلقة، قبل الاختلاط لاحقا بأشخاص آخرين حيث تحول المطعم إلى ملهى ليلي.

وقال مسؤولو الصحة المحليون للصحفيين إن الحفلة التي تحولت إلى حدث فائق، أسفرت عن إصابة ما يصل إلى 60 شخصا بفيروس كورونا. وكان معظمهم من موظفي شركة Scatec، لكن العديد من الأشخاص الآخرين غير المرتبطين بالشركة أصيبوا بالمرض أيضا.

وقال جوروم ثولو، الذي يرأس فريق تتبع العدوى في غرب أوسلو، لـAvisa Oslo: "لم يتم تأكيد ذلك بشكل قاطع، ولكن هناك مؤشرات قوية جدا على أن هذا هو أوميكرون".

وقال ثولو إن 41 من المصابين على الأقل هم من سكان أوسلو، مضيفا أنه طُلب منهم عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام. كما يتعين على المخالطين المقربين أيضا الحجر الصحي لمدة عشرة أيام إذا ظهرت عليهم الأعراض.

كما أشارت مساعدة كبير أطباء مكافحة العدوى في منطقة فروجنر، تاين رافلو، إلى أن العدوى من المحتمل أن تكون أوميكرون. وقالت إن العينات من الحفل أرسلت للاختبار لتأكيد سلالة "كوفيد" المعنية.

وحتى يوم الأربعاء، أبلغ عن حوالي 60 حالة إصابة مؤكدة بأوميكرون من قبل اثنتي عشرة دولة أوروبية. وحذرت وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي ECDC يوم الخميس من أنه وفقا لنماذجها الرياضية، فإن السلالة المتحورة الجديدة "يمكن أن تسبب أكثر من نصف جميع إصابات SARS-CoV-2 في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية في غضون الأشهر القليلة المقبلة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-12-03
08:00 | 2021-12-03
07:33 | 2021-12-03
07:00 | 2021-12-03
06:30 | 2021-12-03
06:00 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website