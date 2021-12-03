الإمارات توقع اتفاقاً مع فرنسا لشراء 80 طائرة رافال

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، الجمعة، أن الإمارات وقعت اتفاقاً مع فرنسا لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال.وجاء توقيع الاتفاقية خلال لقاء جمع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأخير لمعرض "إكسبو 2020 دبي".وسيتم تسليم الطائرات بدءاً من عام 2027 وفق برنامج "إف 4"، وهو عبارة عن مشروع قيد التطوير قيمته نحو 2.2 مليار دولار، والمقرر البدء فيه عام 2024.وتهدف الصفقة إلى استبدال 60 طائرة من طراز "ميراج 2000-9"، التي حصلت عليها الإمارات عام 1998.كذلك، وقعت الإمارات اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز "كاراكال".واعتبرت الرئاسة الفرنسية الاتفاق "إنجازا كبيرا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين" الحليفين.وهذه أكبر صفقة خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في عام 2004، وتأتي بعد 10 سنوات من مفاوضات انطلقت بدعم من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.وحققت رافال نجاحا دوليا على الرغم من المنافسة من الطائرات الأميركية والأوروبية الأخرى.