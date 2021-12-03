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الصحة العالمية: لا توجد معطيات عن وفيات ناجمة عن سلالة "أوميكرون"

Lebanon 24
03-12-2021 | 07:33
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قال المتحدث الإعلامي باسم منظمة الصحة العالمية طارق يزاريفيتش، إن المنظمة الدولية لا تملك أية معطيات عن وفيات ناجمة عن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم
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