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عربي-دولي
الصحة العالمية: لا توجد معطيات عن وفيات ناجمة عن سلالة "أوميكرون"
Lebanon 24
03-12-2021
|
07:33
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قال المتحدث الإعلامي باسم منظمة الصحة العالمية طارق يزاريفيتش، إن المنظمة الدولية لا تملك أية معطيات عن وفيات ناجمة عن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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