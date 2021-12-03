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عربي-دولي
قبرص.. القبض على رجل بحوزته سكين قرب منطقة يوجد بها بابا الفاتيكان
Lebanon 24
03-12-2021
|
09:30
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أفاد مسؤول في الشرطة القبرصية بإلقاء القبض على رجل كان يحمل سكيناً حاول دخول ملعب مكشوف، حيث كان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يتقدم قداسا في العاصمة نيقوسيا.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني آخر، طلب عدم نشر اسمه، أن السكين على ما يبدو كان "للاستخدام الشخصي"، ولا علاقة له بوجود البابا في قبرص، فيما يخضع الرجل الذي يعتقد أنه من نيجيريا للاستجواب.
وقال المسؤول في الشرطة القبرصية بهذا الشأن: "خلال عملية تفتيش عند مدخل الملعب، ألقي القبض على رجل أجنبي يبلغ من العمر 43 عاما وبحوزته سكين".
يشار إلى أن فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة لقبرص تستغرق 3 أيام.
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