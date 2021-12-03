بيسكوف: المحادثات المرتقبة بين بوتين وبايدن لم يحدد موعدها بعد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحديث المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن سيجري على شكل مؤتمر فيديو.وأشار ممثل الكرملين، في حديث للصحفيين اليوم، إلى أن الطرفين لم يتفقا بعد على موعد محدد لعقد هذه المحادثات، وتجري مناقشة عدة خيارات، بما في ذلك يوم 7 كانون الأول، لكن المواقف لم تتطابق بعد حول ذلك.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "كوميرسانت"، نقلا عن مصادر لم تحددها، بأن اللقاء المحتمل بين الرئيسين بوتين وبايدن، قد يتم في 7 كانون الأول الجاري.