أفغانستان.. طالبان تحظر الزواج القسري للنساء

أصدرت طالبان مرسوما، يوم الجمعة، يقضي بحظر الزواج القسري للنساء في الدولة التي مزقتها الحرب، في ما يبدو أنه تحرك لمعالجة المعايير التي تعتبرها الدول المتقدمة شرطا مسبقا للاعتراف بحكومتها واستعادة المساعدات.وجاءت الخطوة التي أعلنها القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زادة مع تصاعد الفقر في أفغانستان، بعد استيلاء الحركة على السلطة في أغسطس، الأمر الذي دفع الحكومات الأجنبية إلى وقف التمويل الذي كان يمثل دعامة أساسية للاقتصاد.وجاء في المرسوم "ينبغي أن يتساوى (الرجل والمرأة)"، مضيفا أنه "لا يمكن لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط".وتحسنت حقوق المرأة بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين من الوجود الدولي في أفغانستان، ولكن ينظر إلى هذه الحقوق على أنها مهددة مع عودة طالبان، التي شهد حكمها السابق في التسعينيات عزلة المرأة تقريبا.وأصبح الزواج القسري أكثر شيوعا في البلد الفقير والمحافظ، حيث يزوج النازحون داخليا بناتهم الصغار مقابل مهر يمكن استخدامه لسداد الديون وإطعام أسرهم.ولم يذكر المرسوم المعلن يوم الجمعة الحد الأدنى لسن الزواج الذي كان قد تم تحديده في السابق بـ16 عاما.