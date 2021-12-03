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جو بايدن يسعل ويقول إنه مصاب بنزلة برد

Lebanon 24
03-12-2021 | 16:55
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم بصوت أجش، إنه مصاب بنزلة برد وربما التقط العدوى من حفيده.
وبعد كلمة حول الاقتصاد الأميركي بدا فيها بايدن أنه مصاب باحتقان وسعل خلالها عدة مرات، سأله الصحفيون عما إذا كان بخير.
وردّ قائلا: "أنا بخير أجري فحص كوفيد يوميا... كل ما في الأمر أن عندي حفيدا يبلغ من العمر عاما ونصف العام مصاب بنزلة برد ويحب القبلات... مجرد نزلة برد عابرة".

المصدر: روسيا اليوم
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