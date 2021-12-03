عربي-دولي

بايدن: الصين قد تفرج عن كميات أكبر من احتياطياتها النفطية

Lebanon 24
03-12-2021 | 14:35
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رجح الرئيس الأميركي جو بايدن أن تفرج الصين عن كميات أكبر من احتياطياتها النفطية، رغم أنها لم تقدم على ذلك بعد.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الانخفاض في أسعار الوقود بدأ ينعكس على الأمريكيين، وقال: "ربما تفعل الصين المزيد أيضا.. لم تفعل ذلك بعد".

وأكد أن قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بينها الهند واليابان الإفراج عن كميات من احتياطياتها، يهدف للمساعدة في خفض الأسعار.
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