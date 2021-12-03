عربي-دولي

البيت الأبيض: إيران دخلت محادثات فيينا باستفزازات نووية جديدة

Lebanon 24
03-12-2021 | 14:38
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اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنّ موقف إيران في المحادثات هذا الأسبوع لم يكن يهدف إلى حلّ القضايا النووية، مشيرة إلى أنّ "الحلّ يمكن أن يكون في متناول اليد إذا التزمت إيران".
 
وشدّدت ساكي في إفادة صحافية على أنّ "الحكومة الإيرانية الجديدة لم تأتِ إلى فيينا حاملة اقتراحات بنّاءة".
 
وأصبحت المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة في شأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيرانيّ لعام 2015 على شفا أزمة اليوم مع توقفها حتى الأسبوع المقبل وإبداء مسؤولين أوروبيين قلقهم من مطالب الإدارة الإيرانية المتشدّدة الجديدة.
 
 
 
 
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