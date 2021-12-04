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مقتل 7 عسكريين بهجوم لمسلحين شمالي نيجيريا

Lebanon 24
04-12-2021 | 00:00
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ذكر مصدر عسكري وشهود عيان أن متشددين إسلاميين قتلوا سبعة عسكريين نيجيريين بينهم ضابطان، في ولاية بورنو شمالي البلاد.

وهاجم المسلحون الذين قالت المصادر إنهم ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، موقعا عسكريا في بلدة ران بولاية بورنو، على متن ثلاث شاحنات في الواحدة والنصف صباحا تقريبا، وأطلقوا النار بشكل متقطع لمدة ساعة.

وأضافت المصادر أنه عندما توقف إطلاق النار، اقتحم العسكريون البلدة حيث قُتلوا في كمين نُصب لهم.

وقال المصدر العسكري "من اختبأوا داخل البلدة نصبوا كمينا وقتلوا الكابتن واللفتنانت وخمسة جنود".

ولم يرد متحدث باسم الجيش على مكالمات أو رسائل نصية تطلب التعليق.
المصدر: روسيا اليوم
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