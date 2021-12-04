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الجيش الأميركي يفتح تحقيقاً في احتمال سقوط مدنيين بغارة في سوريا

Lebanon 24
04-12-2021 | 00:30
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فتحت القيادة المركزية الأميركية تحقيقاً في إمكانية سقوط مدنيين في غارة شنتها طائرة مسيرة، استهدفت قيادياً بارزاً في تنظيم "القاعدة" في شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية بيل أوربان في بيان أوردته شبكة "سي إن إن"، إن الضربة في إدلب بسوريا، نفذتها طائرة "إم كيو -9 ريبر"، واستهدفت قيادياً بارزاً في "القاعدة".

ولم يتم الكشف عن اسم القيادي المستهدف، ولكن البيان أشار إلى أن الضربة "ستعطل عمليات القاعدة، وقدرتها على التخطيط لتنفيذ هجمات".

وأشارت المراجعة الأولية للضربة، إلى احتمال وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.
المصدر: الشرق
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