عربي-دولي

بايدن: أتوقع حديثا مطولا مع بوتين ولا أقبل خطوطا حمراء

Lebanon 24
04-12-2021 | 01:30
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صرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيجري "نقاشا طويلا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أنه لن يقبل أي "خطوط حمراء" بشأن تلك الأزمة.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد أمس الجمعة: "نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع أننا سنجري نقاشا طويلا مع بوتين"، وقال: "أنا لا أقبل خطوطا حمراء من أحد".

وذكر بايدن أنه يعمل على وضع "حزمة شاملة وذات مغزى من المبادرات" من شأنها أن تجعل "من الصعب جدا" على الرئيس الروسي "غزو أوكرانيا"، حسب تعبيره.
المصدر: روسيا اليوم
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