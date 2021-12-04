فنلندا تحاكم 5 أشخاص بالتخطيط لعمل إرهابي

يمثل خمسة أشخاص أمام القضاء في جنوب غرب فنلندا بتهم التخطيط لعمل إرهابي، حسبما أعلنت الشرطة التي اعتقلتهم قبل أيام.وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الذين أوقفوا الثلاثاء الماضي، كانوا يعيشون في كانكانبا جنوب غرب البلاد، وأشارت عبر "تويتر" إلى أنه "ليس هناك خطر وشيك".بينما ذكرت محطة "إم تي في" التلفزيونية الفنلندية أن الشبهات مرتبطة بمتفجرات.