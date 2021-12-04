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وسط انتشار أوميكرون.. جنوب إفريقيا تصل إلى "رقم مفزع"

Lebanon 24
04-12-2021 | 03:30
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أظهرت الأرقام الرسمية أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 تجاوز 3 ملايين في جنوب إفريقيا، الجمعة، مع ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بشكل حاد بسبب المتحورة أوميكرون.

وكان عالم الأوبئة الجنوب إفريقي البارز سالم عبد الكريم قد توقع هذا الأسبوع أن تشهد الإصابات اليومية في هذا البلد الأكثر تضررا في القارة الإفريقية زيادة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 10 آلاف إصابة. 

وتم الجمعة تسجيل 16055 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، ما رفع عدد الإصابات الاجمالية المؤكدة إلى 3004203.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية الذي تديره الحكومة في تحديثه اليومي إن نسبة الزيادة "تبلغ 24.3 بالمئة".

ويُعزى الارتفاع الحاد في الإصابات إلى المتحور الجديد أوميكرون الذي رصده علماء جنوب إفريقيا للمرة الأولى في 25 تشرين الثاني.
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