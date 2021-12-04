عربي-دولي

البرهان: ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضرورياً

Lebanon 24
04-12-2021 | 04:30
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة بلاده إلى المجتمع الدولي.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة "الحدث" السعودية أمس الجمعة، أعرب البرهان عن أمله في أن تتخذ علاقة السودان مع إسرائيل "شكلا طبيعيا" في النهاية.

يذكر أن الشهر الماضي عين البرهان البرلماني السوداني السابق أبو القاسم محمد برطم، الذي يعتبر من أبرز الداعين للتطبيع السريع مع إسرائيل، عضواً في مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
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