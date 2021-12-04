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عربي-دولي
ماكرون: نعمل مع دول أوروبية أخرى لإقامة بعثة دبلوماسية في أفغانستان
Lebanon 24
04-12-2021
|
07:30
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بأن عدة دول أوروبية تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان من شأنها أن تمكن سفراءها من العودة إلى البلاد.
وأضاف ماكرون للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة أن هذه الخطوة ستتم في أقرب وقت ممكن، لكنه أكد على أنهم لن يعترفوا بحركة "طالبان"، التي سيطرت على مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي.
وتزامناً مع تصريح ماكرون قال متحدث باسم البنك الدولي إن المانحين للصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك، اتفقوا على اتخاذ قرار بشأن تحويل أموال مجمدة لوكالات إغاثة إنسانية بحلول 10 كانون الأول.
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