تركيا: تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني بالشمال السوري

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد خمسة عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كا كا/ ي ب ك" أثناء "محاولتهم شن هجوم على منطقة عملية نبع السلام" بشمال سوريا.وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن "القوات التركية تواصل إنزال الضربات بالإرهابيين شمالي سوريا"، مشيرة إلى أن "القوات التركية حيدت 5 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، كانوا يستعدون لشن هجمات على منطقة عملية نبع السلام" .وبجسب وكالة "الأناضول"، فقد "تمكنت تركيا من تطهير مدينتي "تل أبيض" و"رأس العين" من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عبر عملية "نبع السلام" التي نفذتها في تشرين الأول 2019".