عربي-دولي

حقائق عديدة.. تفاصيل جديدة تُكشف عن مكان اختباء صدام حسين (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2021 | 09:30
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كشف بول بريمر، الحاكم الأميركي للعراق بعد سقوط النظام العراقي السابق، مكان اختباء الرئيس الراحل صدام حسين ونائبه عزة الدوري.
 
وأجرى برنامج "السطر الأوسط" الذي يذاع على قناة "إم بي سي" لقاء مع بول بريمر، أكد من خلاله بعض المعلومات التي وصلت إليهم بشأن مكان اختباء صدام حسين، وقد أوضحت أن الرئيس العراقي السابق يقود سيارة أجرة في شوارع مدينة الموصل، بينما هرب الدوري إلى سوريا.

وادعى بريمر أن هذه المعلومات عن صدام حسين والدوري ربما كانت صحيحة أو كانت إشاعات، موضحا أنه كان يصله مثل هذه المعلومات، غير مرة، وبأنه، وبشكل شخصي، لم يكن يعلم أين كان ينشط عزة الدوري ومكان اختباءه.
 
وأشار الحاكم الأميركي للعراق بعد سقوط صدام حسين أن قائمة المطلوبين في العراق، قد وضعها شخص من وزارة الدفاع الأميركية، وليس هو، شخصياً، وأنه لم ير تلك القائمة إلا بعد 6 أشهر من وصوله إلى بغداد، لافتا إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، سبق وكلفه بـ3 مهمات في العراق بعد سقوط بغداد.
 
وأكد بول بريمر أن هذه المهام تمثلت في وضع برنامج سياسي وآخر اقتصادي يهدف إلى مساعدة الشعب العراقي على التعافي من أزمته الاقتصادية، بالإضافة إلى محاولة بسط الأمن من خلال قوات الجيش ووزارة الدفاع، وإن كانت تلك المهمة الأخيرة وقعت على عاتق على الجهات العسكرية.
 
وشدد بريمر على أن القوات الأميركية لم تعثر على أسلحة دمار شامل في العراق.
 
 
 
 
 
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