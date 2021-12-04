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الرحلة "الموبوءة".. هولندا تكشف عدد المصابين بأوميكرون

Lebanon 24
04-12-2021 | 10:30
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كشفت السلطات الهولندية، السبت، "الرقم الصادم" لعدد المصابين بمتحور "أوميكرون"، الذين وصلوا للبلاد من جنوب أفريقيا.

وقالت السلطات الصحية الهولندية إن العدد النهائي لمن ثبتت إصابتهم بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، من بين ركاب رحلتين قدمتا إلى البلاد من جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، هو 18.

وكانت الرحلتان قد أقلعتا بالفعل في 26 نوفمبر، عندما فرضت الحكومة الهولندية قيودا جديدة على السفر بسبب مخاوف من أوميكرون.

وجرى عزل ما يزيد على 600 راكب على متن الرحلتين وإخضاعهم لفحوص كوفيد-19، وتم التأكد من إصابة 61 منهم بفيروس كورونا، منهم 18 بالسلالة أوميكرون.
 
 
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