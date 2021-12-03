بيلاروسيا تعلن انتهاك مروحية عسكرية أوكرانية لمجالها الجوي.

أعلنت السلطات البيلاروسية، اليوم السبت، قيام طيارين أوكرانيين بانتهاك حدود البلاد، أثناء قيامهم بعمليات تدريبية، تخللها تحليق بمروحية عسكرية فوق الأراضي البيلاروسية.

ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية، بيانا عن اللجنة الحدودية البيلاروسية، جاء فيه: "اليوم في الـ4 من كانون الأول، في حوالي الساعة 12 ظهرا، عند الحدود البيلاروسية الأوكرانية بالقرب من نقطة تفتيش نوفايا رودنيا عند الخط الحدودي الفاصل (موزير)، تم تسجيل انتهاك للمجال الجوي لجمهورية بيلاروس من قبل أوكرانيا".



وبحسب المصادر، وقع الانتهاك أثناء قيام القوات الأوكرانية بإجراء تدريبات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا.