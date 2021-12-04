بركان إندونيسيا ينفث حممه مع سحابة ضخمة.. وسقوط ضحايا

أفادت مصادر رسمية في إندونيسيا، السبت، بسقوط قتيل و41 مصابا بسبب ثوران بركان "سيميرو" في منطقة لوماجانغ بمقاطعة جاوة الشرقية.وأطلق أعلى بركان في جزيرة جاوة، الأكثر كثافة بالسكان في إندونيسيا، أعمدة كثيفة من الرماد في الجو، مما أثار الذعر بين السكان المقيمين في الجوار، حيث تركت عدة قرى حول منحدراته مغطاة بالرماد المتساقط.وقال مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إيكا جوسوب سينجكا إن ثوران بركان سيميرو تسبب في إصابات بحروق، مشيرا إلى أن الحكومة سترسل مساعدة طبية إلى المناطق المتضررة.الانفجار البركاني رافقته عاصفة رعدية وأمطار أطلقت الحمم البركانية وحركت الحطام المشتعل وشكلت طينا كثيفا دمر جسرا واحدا على الأقل يربط بين قريتين رئيسيتين هما برونوجيو وكانديبورو.