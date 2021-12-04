18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بركان إندونيسيا ينفث حممه مع سحابة ضخمة.. وسقوط ضحايا
Lebanon 24
04-12-2021
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر رسمية في إندونيسيا، السبت، بسقوط قتيل و41 مصابا بسبب ثوران بركان "سيميرو" في منطقة لوماجانغ بمقاطعة جاوة الشرقية.
وأطلق أعلى بركان في جزيرة جاوة، الأكثر كثافة بالسكان في إندونيسيا، أعمدة كثيفة من الرماد في الجو، مما أثار الذعر بين السكان المقيمين في الجوار، حيث تركت عدة قرى حول منحدراته مغطاة بالرماد المتساقط.
وقال مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إيكا جوسوب سينجكا إن ثوران بركان سيميرو تسبب في إصابات بحروق، مشيرا إلى أن الحكومة سترسل مساعدة طبية إلى المناطق المتضررة.
الانفجار البركاني رافقته عاصفة رعدية وأمطار أطلقت الحمم البركانية وحركت الحطام المشتعل وشكلت طينا كثيفا دمر جسرا واحدا على الأقل يربط بين قريتين رئيسيتين هما برونوجيو وكانديبورو.
كما عرقل عمليات الإجلاء، وفق ما صرح به رئيس منطقة لوماجانغ، ثوريكول حق، لتلفزيون تي في وان.
وقال: "أعمدة الرماد الكثيفة حولت عدة قرى إلى ظلام"، مضيفا أن عدة مئات من الأشخاص نقلوا إلى ملاجئ مؤقتة أو غادروا إلى مناطق آمنة أخرى.
وأظهرت تقارير تلفزيونية أشخاصا يركضون في حالة ذعر تحت سحابة رماد ضخمة، ووجوههم مبللة بسبب الأمطار الممزوجة بالغبار البركاني.
المرة الأخيرة التي ثار فيها بركان جبل سيميرو الذي يبلغ ارتفاعه 3676 مترا كانت في يناير الماضي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا.
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج تعرف الكاذب والخائن من أول نظرة.. من هي؟
Lebanon 24
4 أبراج تعرف الكاذب والخائن من أول نظرة.. من هي؟
02:48 | 2021-12-04
04/12/2021 02:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات العاطفية للابراج في العام 2022.. حب وزواج لهؤلاء المواليد
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات العاطفية للابراج في العام 2022.. حب وزواج لهؤلاء المواليد
07:37 | 2021-12-04
04/12/2021 07:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في فيديو من غرفة نومها: "أنا إمرأة أنا مثيرة"!
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في فيديو من غرفة نومها: "أنا إمرأة أنا مثيرة"!
02:35 | 2021-12-04
04/12/2021 02:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تحذّر من هذه التوقعات... إنتبهوا (صورة)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تحذّر من هذه التوقعات... إنتبهوا (صورة)
00:41 | 2021-12-04
04/12/2021 12:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة ستنتعش لهذا السبب.. خبيرٌ يتحدث عن "أجواء إيجابية"
Lebanon 24
الليرة ستنتعش لهذا السبب.. خبيرٌ يتحدث عن "أجواء إيجابية"
13:36 | 2021-12-04
04/12/2021 01:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2021-12-04
بالفيديو.. إضاءة شجرة الميلاد بساحة كنيسة المهد في الضفة الغربية
16:55 | 2021-12-04
الأمن التركي يفشل "مخططا" لتفجير تجمع حضره أردوغان
16:30 | 2021-12-04
روسيا تتحدث عن "طائرة مراقبة" اقتربت من طائرة مدنية
16:00 | 2021-12-04
معلومة خطيرة عن "أوميكرون".. علماء يكشفون تفاصيلها بالكامل!
15:30 | 2021-12-04
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
15:00 | 2021-12-04
اللغز كبير.. كيف تختلف خصائص أوميكرون الوراثية عن تحورات كورونا السابقة؟
فيديو
محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون
Lebanon 24
محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون
05:35 | 2021-12-04
05/12/2021 02:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
11:00 | 2021-12-02
05/12/2021 02:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
05/12/2021 02:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact