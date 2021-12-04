عربي-دولي

محمد بن زايد يدعو رئيس إسرائيل لزيارة الإمارات

Lebanon 24
04-12-2021 | 13:30
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دعا ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لزيارة هي الأولى من نوعها إلى الإمارات، وفق إعلام عبري.
قالت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم السبت، نقلا عن بيان لمكتب هارتسوغ: "هاتف الرئيس يتسحاق هرتسوغ أمس للمرة الأولى ولي العهد، والحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد".
وأضافت: "وفق البيان دار الحديث في أجواء دافئة وودية وتطرق لقضايا ثنائية وإقليمية مختلفة".
وتابعت القناة: "هنأ الرئيس ولي العهد بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى الإنجازات غير العادية للإمارات في مختلف المجالات. وشكر ولي العهد الرئيس وقال إنه يتطلع إلى زيارته رسميا إلى الإمارات".
 
وشكر هرتسوغ محمد بن زايد على دعوته وأبلغه مدى "حماسة وإيجابية ردود الفعل في إسرائيل والمنطقة من تنفيذ الاتفاقات الإبراهيمية في مجموعة متنوعة من المجالات".
وبحث الجانبان "الإمكانات الهائلة القائمة لتعميق التعاون بين الدولتين، التي من شأنها أن تساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط وضرورة تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".
كما دعا محمد بن زايد، في 19 تشرين الأول الماضي، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، في 14 أيلول 2020، اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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