عربي-دولي

أبوالغيط: إيران تسعى للتحكم في مضيقي هرمز وباب المندب

Lebanon 24
04-12-2021 | 14:30
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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، من سعي إيران إلى بسط سيطرتها على مضيقي هرمز وباب المندب، سواء بشكل مباشر أو عبر الأحزاب التي تمولها، مشددا على ضرورة استقرار الملاحة في هذين المضيقين الاستراتيجيين المهمين للتجارة العالمية.

وخلال مشاركته في النسخة السابعة من حوار روما المتوسطي، تحدث أبو الغيط عن أمن الخليج ومخاطر التهديد الإيراني على حرية الملاحة البحرية أمام جلسة خُصصت لمناقشة هذا الموضوع، بمشاركة من المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، مؤكدا أن الحفاظ على حرية الملاحة دون تهديد يُعد أولوية عالمية، وليس فقط للدول العربية المطلة عليها.

كما أكد أن حصول إيران على السلاح النووي من شأنه أن يُطلق سباقاً للتسلح في المنطقة، مُتمنياً أن تنجح المفاوضات الجارية في فيينا بثني إيران عن تحقيق هذا الهدف تجنباً لتدهور الموقف الأمني إلى ما هو أشد خطورة.

في السياق، أوضح أبو الغيط أنه من الصعب تناول البرنامج النووي الإيراني من دون النظر إلى حقيقة وجود قوة نووية قائمة بالفعل في المنطقة، وهي إسرائيل، خاصة في ضوء إصرارها على تدمير حل الدولتين وإهدار الفرص المتاحة لتطبيقه.

يشار إلى أن المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي توقفت حتى الأسبوع المقبل، حيث أعرب مسؤولون أوروبيون، الجمعة، عن استيائهم من مطالب الإدارة الإيرانية الجديدة، بحسب "رويترز".
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