الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

نقلت وكالة (نوفا) الإيطالية عن رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا (إيبام) ناتاليا تشيا، اليوم السبت، التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا.وقالت تشيا في الحلقة النقاشية ضمن حوارات منتدى البحر المتوسط إن اللجنة العسكرية (5+5) في ليبيا، والمؤلفة من خمسة ضباط من حكومة الوحدة الوطنية السابقة ونفس العدد من الجيش الوطني الليبي، قدمت خطة لسحب المرتزقة من ليبيا بدءاً من دول الساحل.وأضافت أن "اللجنة طلبت دعم الاتحاد الأوروبي ونحن نعمل على التنسيق الإقليمي للبعثات مثل تلك الموجودة في ليبيا ومالي والنيجر وتشاد". وتابعت "سنحاول بذل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".