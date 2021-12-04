عربي-دولي

الأمن التركي يفشل "مخططا" لتفجير تجمع حضره أردوغان

Lebanon 24
04-12-2021 | 16:55
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أفادت القناة الرسمية التركية بالعثور على عبوة كان مخططا تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم السبت جنوب شرقي تركيا.
وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية التركية المختصة تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف تجمعا جماهريا حضره الرئيس التركي، السبت، في ولاية سيرت، مشيرا إلى أن الهدف ربما كان تفجير التجمع أو استهداف شخص أردوغان.

وأوضح المصدر أن "التحقيقات مستمرة بكثافة لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي التفاصيل، لفت إلى أنه "تم العثور على عبوة ناسفة مثبتة تحت سيارة أحد ضباط الشرطة التركية في منطقة نصيبين في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا".
وتابع أن "الضابط كان من المفترض أن يشارك بتأمين جولة أردوغان في ولاية سيرت، السبت".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن عناصر إرهابية زرعوا العبوة تحت سيارة الضابط بهدف تسهيل وصولها إلى التجمع الجماهيري".

وأكد أن "فرقا أمنية خاصة حضرت إلى المكان وأبطلت مفعول العبوة قبل وصولها إلأى التجمع الجماهيري".

وفي وقت سابق السبت، شارك أردوغان في تجمع جماهيري في ولاية سيرت فضلا عن مشاركته بافتتاح عدة مشاريع تنموية هناك حضرها عشرات الآلاف.
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