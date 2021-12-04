الأمن التركي يفشل "مخططا" لتفجير تجمع حضره أردوغان

أفادت القناة الرسمية التركية بالعثور على عبوة كان مخططا تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم السبت جنوب شرقي تركيا.





وأوضح المصدر أن "التحقيقات مستمرة بكثافة لمعرفة ملابسات الحادث".



وفي التفاصيل، لفت إلى أنه "تم العثور على عبوة ناسفة مثبتة تحت سيارة أحد ضباط الشرطة التركية في منطقة نصيبين في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا". وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية التركية المختصة تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف تجمعا جماهريا حضره الرئيس التركي، السبت، في ولاية سيرت، مشيرا إلى أن الهدف ربما كان تفجير التجمع أو استهداف شخص أردوغان.وأوضح المصدر أن "التحقيقات مستمرة بكثافة لمعرفة ملابسات الحادث".وفي التفاصيل، لفت إلى أنه "تم العثور على عبوة ناسفة مثبتة تحت سيارة أحد ضباط الشرطة التركية في منطقة نصيبين في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا".