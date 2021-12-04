عربي-دولي

العراق يؤكد استكمال ملف تدويل الخلاف المائي مع إيران

Lebanon 24
04-12-2021 | 23:30
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أكدت وزارة الموارد المائية استكمال جميع الإجراءات الفنية الخاصة برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد إيران بشأن سياستها المائية تجاه العراق. 

وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني للحرة إن "الوزارة رفعت كتابا رسميا إلى وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد"، مشيرا إلى أنها "استكملت جميع الإجراءات الفنية والقانونية تاركة القرار إلى وزارة الخارجية والحكومة العراقية".

وأضاف الحمداني أن "وزارة الموارد المائية وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب التركي تتعلق بتقاسم الضرر الحاصل بسبب شح المياه، إلا أن المذكرة بحاجة إلى تفاهمات أخرى للاتفاق على الحصة المائية المقررة للعراق".

وتسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات بسبب السدود التي تبنيهما تركيا وإيران، بكارثة بيئية بعد أن بدأت الملوحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل.

وفي الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في العراق إلى أراض بور، ما وجه ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ويوظف نحو 20 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

ومنذ عدة سنوات، عمدت إيران، التي تعاقدت في الثلاثين عاما الماضية على بناء 600 سد على الأقل في البلاد، إلى قطع أو تحويل مجاري الأنهر التي تنبع من أراضيها وتدخل الأراضي العراقية.
المصدر: الحرة
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