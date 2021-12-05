إصابات جديدة بمتحور أوميكرون في نيويورك

أعلنت ولاية نيويورك، السبت، اكتشاف ثلاث حالات إصابة أخرى بالمتحور ”أوميكرون"، ليصل عدد الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولاية إلى ثماني حالات.وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي إن ”المتحور أوميكرون موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي”.ورصدت سبع حالات إصابة في مدينة نيويورك وحالة واحدة في مقاطعة سوفولك.ويأتي وصول ”أوميكرون” بينما يتواصل الضغط على المشافي على مستوى الولاية في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومعظمها يعود إلى المتحور "دلتا"، إلى جانب نقص الموظفين.وتضاعف عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس على مستوى الولاية كل يوم في آخر 30 يوما.وكانت حاكمة الولاية كاثي هوكول فوضت في الأيام الأخيرة إدارة الصحة بالحد من الإجراءات غير الضرورية وغير العاجلة في المشافي التي توشك أسرتها الخاوية على النفاد، ونشرت فرق الحرس الوطني لمساندة العاملين في منشآت الرعاية الصحية التي تتعامل مع مشكلات التكدس وأعباء حالات الإصابة المتزايدة.وقالت هوكول "كنا نعلم أن المتحور أوميكرون قادم، ونتوقع رؤية المزيد من الحالات. لكن اسمحوا لي أن أكون واضحة: لسنا عاجزين عن الدفاع عن أنفسنا. لدينا الأدوات المساعدة في منع تفشي هذا الفيروس القاتل: تلقوا لقاحكم، تلقوا جرعكم التعزيزية، وضعوا كماماتكم"ورصد المتحور الجديد في عدد قليل من الولايات الأميركية حتى الآن، بما فيها نبراسكا ومينيسوتا وكاليفورنيا وهاواي وماريلاند وبنسلفانيا وكولورادو ويوتاه وميزوري ونيوجيرزي وجورجيا.