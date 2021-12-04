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بالفيديو.. إضاءة شجرة الميلاد بساحة كنيسة المهد في الضفة الغربية

Lebanon 24
04-12-2021 | 16:57
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أُضيئت شجرة عيد الميلاد يوم السبت في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية .

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني: "هذه الشجرة التي نضيؤها اليوم واقفة على هذه الساحة المطلة حيث ولد السيد المسيح نستمد منها قبسا من النور الذي أضاءت به نجمة المهد حقل الرعاة".
 
وأضاف في كلمة له في حفل إضاءة شجرة الميلاد: "فلتظلّ شعلة نور بيت لحم تضيء الخير علينا وعلى العالم أجمع".

بدوره، قال أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم "إن إضاءة شجرة الميلاد اليوم هي مناسبة وتقليد نعتز به في بيت لحم، ونعيد لنذكر العالم بأن بيت لحم هي عاصمة الميلاد بنعمة ربنا، حيث تجلت إرادته، وتجسدت كلمته بميلاد الطفل يسوع في مغارتها المتواضعة".

واقتصر حفل إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد العام الماضي فقط على رجال الدين بسبب جائحة كورونا.

وقالت رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية: "اليوم بداية الاحتفالات بأعياد الميلاد". وأضافت في تصريحات للإذاعة الرسمية اليوم: "نحن كوزارة خلال الفترة الماضية كان عندنا تحضيرات وتجهيزات مع القطاع الخاص الفلسطيني من أجل البدء باستيعاب السياح من عدد من دول العالم".

وتوقعت معايعة أن يصل عدد قليل من السياح للمشاركة باحتفالات أعياد الميلاد التي تستمر حتى الشهر المقبل.
 
 
 
 
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