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البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية بعد انتخابات 2023

Lebanon 24
05-12-2021 | 01:30
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قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، إن الجيش لن يشارك في الشأن السياسي بعد الانتخابات المقررة في 2023.


وذكر البرهان، لوكالة رويترز، أن "الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023"، مضيفا أن "الموتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور، ونحن ملتزمون بذلك".

وتابع أن الدعم الاقتصادي الدولي سيعود من خلال حكومة مدنية عندما يستقر الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي تمت ولن تعيد الدعم أو تعود إلى طبع أوراق النقد.
من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس السيادة أن التحقيقات في ضحايا الاحتجاجات بدأت، مبرزا أن السلطات ستسمح بالتظاهر السلمي.

وفيما يخص إنشاء قاعدة بحرية روسية، قال البرهان إن هذا الأمر "يخضع للنقاش والعلاقات مع روسيا قوية".
المصدر: الحرة
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