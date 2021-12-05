عربي-دولي

المغرب يحظر المهرجانات والفعاليات بسبب أوميكرون

Lebanon 24
05-12-2021 | 02:00
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قررت الحكومة المغربية حظر كلّ المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية خشية تفشي المتحورة أوميكرون لفيروس كورونا، بحسب بيان لها.

وأكد بيان الحكومة أن القرار اتخذ "استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا".

لكن البيان الوجيز لم يحدد تاريخ بدء سريان الحظر أو نهايته والفعاليات الثقافية والفنية المعنيّة.

ويشتهر المغرب بكثافة وجودة مهرجانات الموسيقى (الصويرة والرباط وفاس) والرقص (الدار البيضاء) والسينما (مراكش).

وجددت الحكومة دعوة المغاربة "للانخراط القوي في الحملة الوطنية للتلقيح" والالتزام بالتدابير الوقائية "بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا".

وأغلقت السلطات المغربية اعتبارا من مساء الاثنين، الحدود الجوية والبحرية لمدة أسبوعين بسبب تجدد تفشي جائحة كوفيد-19.

ويخشى الفاعلون في السياحة أن يقوّض الإجراء الصارم تعافي هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي الهشّ أصلا نتيجة تداعيات نحو عامين من الأزمة الصحية.
المصدر: الحرة
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