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أوستن يشدد على دعم أوكرانيا.. ويكشف خطط الصين النووية

Lebanon 24
05-12-2021 | 04:00
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أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، السبت، أن "الولايات المتحدة "ملتزمة بدعم أوكرانيا لحماية سيادتها"، كما أنها "ملتزمة بأمن وازدهار منطقة المحيط الهادئ".

وهذا التحذير الثاني الذي يطلقه أوستن خلال أيام، حيث حذر الخميس من "توغل روسيا" في أوكرانيا.

وتحذر كييف وحلفاؤها الغربيون منذ نوفمبر من زيادة تعزيزات القوات الروسية عند حدود أوكرانيا واحتمال حدوث غزو.

وأوضح أوستن، خلال كلمته في منتدى ريغن للدفاع الوطني في ولاية كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة "لا تبحث عن حرب باردة جديدة ولا تسعى إلى عالم منقسم"، مشيرا إلى أن واشنطن "عازمة على ردع أي عدوان يحصل".

وعلى صعيد آخر، قال أوستن إن "الجيش الصيني يسعى إلى الندية مع الجيش الأميركي في منطقة المحيط الهادئ"، ناهيك عن سعيه " لتطوير ترسانته النووية".

وذكر أن الصينيين "لا يخفون عزمهم على تغيير الوضع الراهن وتحدي التفوق الأميركي"، داعيا بكين إلى عدم "تحويل المنافسة مع واشنطن إلى مواجهة".
وزاد أوستن "أن الصين تستخدم التكنولوجيا لخدمة سياستها القمعية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "خصصت ميزانية كبرى لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين".

وكشف أن "الصين تسعى لامتلاك ألف رأس نووي بحلول العام 2030".

وأشار أوستن إلى أن "واشنطن لا نحاول بناء تحالف ضد الصين، وإنما سنقوي شبكة حلفائنا من أجل دعم السلام في منطقة المحيط الهادئ".

وفي رد على سؤال إن كان يشعر بالندم بشأن الانسحاب من أفغانستان قال أوستن: "أشعر بالأسف على خسارة 13 عنصرا أميركيا ومقتل 10 مدنيين أفغان في قصف جوي أميركي." 

وأضاف : "لكن علينا عدم تجاهل جهود القوات الأميركية في إخلاء 125 ألف شخص من أفغانستان خلال 17 يوما فقط ."
المصدر: الحرة
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